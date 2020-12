Bregenz kassiert Niederlage zum Jahresabschluss

Bregenz Handball unterliegt im Nachholspiel bei Bärnbach/Köflach mit 23:24.

Vor allem das Angriffsspiel ließ in der ersten Halbzeit aus Sicht der Festspielstädter zu wünschen übrig, es gelangen nur sieben Treffer, die Burger-Sieben benötigte fast neun Minuten für den ersten Torerfolg. So gingen die Steirer mit einer 12:7-Führung in die Kabinen, weil auch in den letzten acht Minuten kein einziger Treffer für Bregenz fiel.