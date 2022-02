Bregenz holt Spieler von Hard und ein Abgang

Bregenz Handball bastelt schon an der Kaderzusammenstellung für das nächste Jahr.

Bregenz Handball holt mit Robin Kritzinger einen selbst ausgebildeten Spieler aus Hard zurück und setzt damit ein deutliches Zeichen. Sportvorstand Gregor Günther: „Robin wurde bei uns ausgebildet und damit machen wir die Türe sehr gerne wieder auf! Eigenbauspieler werden immer einen Platz in unserem Verein finden. Manchmal muss man sich die Hörner etwas abstoßen, das hat Robin getan und jetzt gilt sein voller Fokus unserem gemeinsamen Erfolg. Darauf freuen wir uns!“

Der 20-Jährige ging bereits 2018 für die 1. Mannschaft von Bregenz Handball auf Torejagd. Speziell in den Europacupspielen gegen Colos SS4 machte er mit 14 Toren in zwei Spielen auf sich aufmerksam. Zu den Stärken des rechten Flügels zählt sein schnelles Konterspiel und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die er auch im der letzten HLA Finalserie gegen die Fivers unter Beweis stellte. Damals verhalf er dem ALPLA HC Hard mit einer starken Leistung zum Titel.

Einer der sich die letzten zwei Jahre in Bregenz auf dem rechten Flügel ins Rampenlicht gespielt hat ist Marijan Rojnica. Der gebürtige Wiener wird mit Saisonende in die Schweiz wechseln, wo er sich seinen Traum vom Profihandballer erfüllen kann.

Gregor Günther: „Marijan hat einen ausgezeichneten Job bei uns gemacht und sich nun diese Chance verdient. Während der Auszeit von Klopcic und der Verletzung von Kornexl hat er uns zwei Jahre lang enorm geholfen und dafür sind wir ihm dankbar. Wir hätten Marijan gerne gehalten, wünschen Ihm aber nun in der Schweiz alles Gute und viel Erfolg!“

Marijan Rojnica: „Ich bin Bregenz Handball dankbar für die zwei Jahre, bei denen ich mich weiterentwickeln und mir einen Namen in der österreichischen Liga machen konnte. Jetzt ist es an der Zeit meine persönlichen Ziele intensiver zu verfolgen und den Traum in der Schweiz Handball zu spielen zu verwirklichen.“