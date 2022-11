Bregenz Handball verpasst die Sensation im EHF Cup

Die Bregenzer Handballer mussten sich RK Gorenje Velenje auch zu Hause knapp mit 25:26 geschlagen geben und verpassten somit den Einzug in die 3. Runde des EHF European Cup.

Am vergangenen Samstag hat die Mannschaft von Michael Roth das Hinspiel der 2. Runde des EHF European Cups auswärts bei RK Gorenje Velenje bestritten. Nachdem die Bregenzer zur Halbzeit mit 17:14 führten, mussten sie sich dem slowenischen Topclub am Ende doch mit 30:33 geschlagen geben. Dennoch gab es im heutigen Heimspiel noch die Chance, mit einem klaren Sieg den Einzug in die 3. Runde zu schaffen.