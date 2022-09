Bregenz Handball verliert zum HLA-Start

Der amtierende Supercup-Sieger aus der Festspielstadt unterliegt den BT Füchsen mit 30:32.

Supercup-Sieger Bregenz Handball startete mit dem Auswärtsspiel gegen die BT Füchse in die neue Saison der ZTE HLA Meisterliga.

Die Bregenzer starteten recht gut in die Partie, dennoch lagen die Gastgeber zur Pause knapp mit 14:13 voran. Mit drei Treffern in Folge stellten die Steirer dann von 16:16 auf 19:16, diese Führung wuchs zwischenzeitlich sogar auf 25:20 an.