Bregenz Handball verliert erstes Viertelfinal-Spiel

Die Bregenzer Handballer kassierten zum Auftakt der Best-of-three-Serie eine klare 27:20-Niederlage bei Westwien.

Nachdem die Harder ihr erstes Spiel am Freitag verloren hatten, startete heute Abend auch für das zweite Ländle-Team Bregenz Handball die Viertelfinal-Serie der HLA Finalrunde. Und die Gäste zeigten gegen Westwien in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. In einer von Beginn weg sehr ausgeglichenen Partie wechselte die Führung mehrmals hin und her. Nachdem sich über die gesamte Dauer der ersten Halbzeit kein Team mehr als ein Tor absetzen konnte, ging es mit einem gerechten 10:10 in die Pause.