Hard kassiert erste Niederlage - auch Bregenz verliert

Der HC Hard musste sich zu Hause den Fivers Margareten mit 27:28 geschlagen geben. Bregenz Handball kassierte auswärts bei Westwien eine knappe 34:33-Niederlage.

Nach dem Derby am vergangenen Wochenende ging es für die beiden Ländle-Teams heute in der Handball Liga Austria weiter. Die Bregenzer mussten dabei zum schweren Auswärtsspiel zu Westwien. Hard empfing die Fivers Margareten. In der Sporthalle am See erwischten die Gäste aus Wien den besseren Start und setzten sich rasch mit drei Treffern ab. Die Harder fanden überhaupt nicht zu ihrem Spiel und lagen bei 5:11 sogar mit sechs Treffern zurück. Ein 4:0-Lauf brachte die Roten Teufel zwischenzeitlich wieder heran, nach 30 torreichen Minuten ging es dennoch mit einem 16:20-Rückstand in die Kabinen.