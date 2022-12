Bregenz Handball unterliegt Tabellenführer Krems

Die Bregenzer Handballer mussten sich Meister und Tabellenführer UHK Krems mit 31:28 geschlagen geben.

Für die Bregenzer Handballer ging es heute in der Handball Liga Austria mit dem schweren Auswärtsspiel bei Meister und Tabellenführer Krems weiter. Dass man die Kremser schlagen kann, hatten die Bregenzer bereits im Super-Cup gezeigt. Mit einem Sieg heute wollte man den guten Trend der letzten Wochen fortsetzen und einen weiteren Schritt in Richtung Top 4 der Tabelle machen. In den ersten 30 Minuten entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie, wobei die Führung mehrfach wechselte. Erst kurz vor der Pause konnten sich die Kremser als erstes Team mehr als zwei Treffer absetzen. Dank des letzten Bregenzer Treffers ging es mit einem 17:15 in die Pause.