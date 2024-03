Bregenz Handball siegt dank starker zweiter Halbzeit

Die Bregenzer Handballer feierten trotz sieben Toren Rückstand zur Pause einen 38:35-Sieg beim HC Linz.

Für die Bregenzer Handballer ging es vor der Nationalteam-Pause hetue zum HC Linz. Dabei wollte das Team mit einem Sieg an den Top vier dranbleiben und sich von Krems wieder etwas absetzen. Doch die ersten Halbzeit verlief enttäuschend. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase spielten ab dem 8:8 praktisch nur noch die Linzer und setzten sich rasch auf 14:9 ab. Nach einem weiteren 4:0-Lauf lagen die Linzer zur Pause sogar sieben Tore voran.

In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Bregenzer rasch wieder auf drei Tore heran. Doch die 2024 noch sieglosen Linzer wollten heute nicht erneut ohne Erfolg vom Feld und hielten die Gäste zunächst weiter auf Abstand. Je länger das Spiel dauerte, umso besser war Bregenz aber in der Partie und erzielte kam vier Minuten vor dem Ende beim Stand von 33:33 erstmals seit dem 8:8 wieder zum Ausgleich. Diesen Schwung nahmen die Bregenzer mit und setzten sich gleich zwei Tore ab. Am Ende jubelten die Bregenzer über einen zur Pause nicht mehr erwarteten 35:38-Sieg.