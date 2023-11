Bregenz Handball mit nächstem Sieg im European Cup

Die Bregenzer Handballer setzten sich im 1. Spiel des 1/16-Finales des European Cup mit 33:29 gegen Runar aus Norwegen durch.

Für die Bregenzer Handballer stand nach zuletzt zwei Remis in der Liga heute der nächste Auftritt im European Cup auf dem Programm. Dieses Mal war im Sechzehntel-Finale Runar aus Norwegen zu Gast in Bregenz. Nach einer ausgeglichenen Startphase konnte sich Bregenz zur Mitte der ersten Halbzeit dank eines 4-Tore-Laufs erstmals ein Stück absetzen. Und nachdem der Vorsprung kurz vor der Pause sogar auf 18:13 ausgebaut wurde, ging es am Ende mit einem 18:15 in die Pause.