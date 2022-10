Bregenz Handball mit Heimsieg gegen Ferlach

Die Festspielstädter gewinnen in eigener Halle mit 36:27. In der Schlussphase setzte sich die Roth-Sieben entscheidend ab.

Nach einer zweiwöchigen Pause stand für Bregenz Handball heute das Heimspiel gegen Ferlach auf dem Programm. Am Ende blieben die Punkte bei der Sieben von Cheftrainer Michael Roth.

In den ersten 30 Minuten wogte die Partie hin und her, die Führung wechselte mehrmals. Die Gäste aus der südlichsten Stadtgemeinde in Österreich führten zwischenzeitlich mit zwei Toren (7:9), zur Pause lagen die Festspielstädter knapp mit 15:14 voran.