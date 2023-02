Bregenz Handball kassiert überraschende Heimpleite

Die Bregenzer Handballer mussten sich Nachzügler Vöslau zu Hause überraschend mit 31:33 geschlagen geben.

Nach der überraschenden Niederlage der Harder am gestrigen Freitagabend empfing Bregenz Handball heute den Vöslauer HC in der Landeshauptstadt. Mit einem Sieg wollte das Team in der Tabelle Boden gut machen und näher an den 5. Rang heranrücken. Doch nach einem guten Start setzten sich die Vöslauer rasch auf drei Punkte ab. Auch in weiterer Folge wechselte die Führung mehrfach hin und her. Nach 30 Minuten ging es mit einem 16:17 aus Sicht der Bregenzer in die Pause.