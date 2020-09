Bregenz Handball jubelt über zweiten Saisonsieg

Die Bregenzer Handballer feierten im Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach trotz kapitalem Fehlstart einen 26:22-Sieg.

Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Auftakt in die neue HLA-Saison ging es für Bregenz Handball heute mit dem Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach weiter. Der Start in die Partie ging für die Hausherren jedoch komplett schief und man lag rasch mit 0:5 zurück. In weiterer Folge steigerte sich das Team und kämpfte sich Punkt um Punkt heran. Nach dem erstmaligen Ausgleich beim Stand von 8:8 ging es mit einem 11:11 in die Pause.