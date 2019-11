Bregenz Handball jubelt über Heimsieg

Die Bregenzer Handballer feierten heute zu Hause gegen den SC Ferlach einen 23:21-Sieg und kehrten somit zurück auf die Siegerstraße.

Nach der Niederlage bei West Wien am vergangenen Spieltag wollten die Bregenzer Handballer heute zu Hause gegen das Überraschungsteam aus Ferlach wieder zurück auf die Siegerstraße. In einer Anfangsphase, in welcher sich beide Torhüter gleich mit mehreren Paraden in Szene setzten konnten, lagen die Hausherren praktisch immer knapp voran. Dies änderte sich auch bis zur Halbzeitpause nicht, als bei 12:11 für Bregenz die Seiten gewechselt wurden.