Bregenz Handball jubelt über dritten Saisonsieg

Die Bregenzer Handballer feierten auswärts beim Vöslauer HC einen souveränen 35:28-Sieg.

Für die Bregenzer Handballer ging es heute im Heimspiel gegen den Vöslauer HC darum, den dritten Saisonsieg zu feiern und in der Tabelle einen Schritt nach vorne zu machen. Bis zum Stand von 8:8 war das Duell jedoch sehr ausgeglichen. Ab diesem Zeitpunkt setzten sich die Bregenzer aber Punkt um Punkt ab und es ging mit einer klaren 20:14-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Bregenzer das Spiel weiter souverän und lagen zweischenzeitlich sogar mit acht Treffern voran. Am Ende jubelten die Gäste aus dem Ländle über einen nie wirklich gefährdeten 35:28-Sieg - den dritten in der laufenden HLA-Saison.