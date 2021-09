Bregenz Handball gewinnt souverän in Ferlach

Die Festspielstädter siegen beim SC Ferlach klar und ungefährdet mit 34:24.

Mit einem 30:24-Heimsieg gegen Westwien startete Bregenz Handball perfekt in die neue Saison der HLA Meisterliga. Nun sollte beim Gastspiel in Ferlach nachgelegt werden. Der Gegner aus der Büchsenmacherstadt in Österreichs südlichster Stadtgemeinde hatte sein Auftaktspiel gegen Aufsteiger Bad Vöslau in der vergangenen Woche verloren.