Bregenz Handball gegen Ferlach nur mit Remis

Die Bregenzer Handballer mussten sich gegen Ferlach mit einem 32:32-Remis zufrieden geben.

Für die Bregenzer Handballer ging die Liga-Saison heute mit dem Auwärtsspiel beim SC Ferlach weiter. Der Tabellennachzügler hielt von Beginn weg aber überraschend gut mit und so wechselte die Führung in den ersten 30 Minuten mehrfach hin und her. Nur ein einziges Mal betrug der Unterschied dabei mehr als ein Treffer - beim Stand von 10:8 für die Hausherren. In die Pause ging es mit einem 16:15.

In der zweiten Halbzeit waren es die Bregenzer, die nach ein paar Minuten etwas mehr das Kommando übernahmen und selbst mehrmals mit zwei Treffern voran lagen. Doch die Ferlacher ließen sich nicht abschlütteln, agierten in der Offensive sehr effizient und hielten das Spiel so bis zum Schluss offen. Nachdem die Bregenzer auf 31:32 stellten, galt es, diese Führung über die Zeit zu bringen. Doch die Hausherren schlugen einmal mehr an diesem Abend zurück und trafen noch zum 32:32-Ausgleich. In der Tabelle stehen die Bregenzer nun drei Punkte hinter Handball Tirol und je einen Punkt hinter Hard und den BT Füchsen auf Rang vier.