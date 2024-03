Bregenz Handball fährt Pflichtsieg gegen Aufsteiger Hollabrunn ein

Die Festspielstädter tun sich gegen das Schlusslicht aus dem Weinviertel lange Zeit schwer, sichern sich am Ende aber die erwarteten zwei Punkte.

Bregenz Handball war gegen Schlusslicht Hollabrunn klarer Favorit, die Partie in der Handball Arena Rieden begann allerdings alles andere als optimal. Ballverluste in der Offensive, gepaart mit nicht immer konsequenter Deckung stellten keine erfolgsversprechende Kombination dar. So führten die Gäste aus Niederösterreich nach knapp zehn Minuten überraschend mit 6:3. Mit weiterer Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Festspielstädter etwas besser in die Partie. So konnte der zwischenzeitliche Rückstand in eine 16:14-Pausenführung umgewandelt werden.