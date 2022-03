Bregenz Handball erkämpft sich Remis gegen Krems

Die Bregenzer Handballer lieferten Tabellenführer Krems bis zum Schluss ein enges Duell, das mit einem gerechten 28:28 endete.

Die Bregenzer Handballer standen heute vor einer schweren Aufgabe, gastierte doch Tabellenführer Krems in der Landeshauptstadt. Dabei entwickelte sich von Beginn weg ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Führung gleich mehrfach wechselte. Nachdem zu Beginn tendenziell eher die Kremser vorne lagen, waren es in weiterer Folge meist die Bregenzer. Nach 30 Minuten ging es mit einer knappen 16:15-Führung in die Pause.