Bregenz Handball beendet Negativserie in eigener Halle

Unter Neo-Cheftrainer Marko Tanaskovic besiegen die Festpielstädter Handball Tirol mit 26:21.

Zu Beginn lief das Offensivspiel der Gastgeber stotternd an, nach zehn Minuten standen erst drei Treffer auf der Habenseite. Allerdings hielten die Bregenzer den Rückstand in Grenzen. Beim Stand von 6:9 gelangen den Hausherren drei Tore in Folge. In Minute 28 gingen die Festspielstädter erstmals an diesem Abend in Front, mit plus zwei ging es in die Pause (15:13).