Bregenz hält mit Sieg Anschluss an die Top 5

Die Bregenzer Handballer hatten im Heimspiel gegen Bruck/Trofaiach nur zu Beginn Probleme und feierten einen klaren 33:27-Sieg.

Zum Abschluss der 12. Runde der Handball Liga Austria empfing Bregenz Handball den Tabellen-Neunten Bruck/Trofaiach. Um den Anschluss an die Top 5 zu halten, war ein Sieg gegen die Füchse Pflicht. Zu Beginn taten sich die Hausherren jedoch schwer und gingen beim Stand von 6:5 erstmals in Führung. Doch erst in den letzten Minuten vor der Pause konnte sich Bregenz mit einem 3:0-Lauf etwas absetzen und es ging mit einem 14:11 in die Kabinen.