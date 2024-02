Bregenz gewinnt Topspiel gegen die Bruck-Trofaiach

Die Bregenzer Handballer jubelten im Heimspiel gegen die Füchse Bruck-Trofaiach über einen wichtigen 36:34-Sieg.

In der zweiten Halbzeit waren die Bregenzer von Beginn weg deutlich konzentrierter und übernahmen beim Stand von 27:26 zum ersten Mal seit dem 1:0 wieder die Führung. Und die Hausherren blieben am Drücker und setzten sich weiter ab. So schien das Spiel kurz vor Schluss bei 35:32 bereits entschieden. Doch die Füchse kamen noch einmal auf einen Treffer heran. Am Ende brachten die Bregenzer den 36:34-Sieg aber nach Hause. In der Tabelle rückte man dadurch bis auf einen Punkt an die Füchse heran. Bester Werfer am heutigen Abend war Sebastian Burger mit zehn Toren.