Bregenz gewinnt auch 2. Siel gegen Mistra souverän

Bregenz Handball steht nach einem klaren 33:24-Sieg im Rückspiel gegen Mistra in der nächsten Runde des European Cup.

Nach dem klaren 30:25-Sieg im Hinspiel des 1:64-Finale des European Cup gegen Mistra ging bereits heute das Rückspiel über die Bühne. Und die Bregenzer machten bereits in der ersten Halbzeit klar, dass es für die Esten keine Chance mehr auf ein Comeback gibt. Bereits nach wenigen Minuten lag Bregenz mit sechs Toren voran. Diesen Vorsprung gab man bis zur Pause nicht aus der Hand und es ging mit einem klaren 17:11 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit verwaltete Bregenz die klare Führung souverän und baute diese mit Fortdauer der Partie sogar noch etwas aus. Am Ende stand ein klarer 33:24-Erfolg auf der Anzeigetafel. Mit einem Gesamtscore von 63:49 steht Bregenz Handball somit in der nächsten Runde des European Cup.