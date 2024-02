Bregenz erkämpft sich Remis im Europacup

Bregenz Handhandball und UHK Krems trennten sich im Achtelfinale des European Cup im Hinspiel mit einem 26:26.

Dabei gingen die Bregenzer als Außenseiter in das Spie, wollten sich aber dennoch eine gute Ausgangslage verschaffen. In den ersten 30 Minuten zogen die Bregenzer gleich zweimal mit drei Treffern davon, doch die Kremser kämpften sich jeweils gut zurück und übernahm kurz vor der Pause erstmals die Führung. Doch Bregenz schaffte noch den Ausgleich und es ging mit einem 12:12 in die Pause.

Die Kremser erwischten den deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit und zogen ihrerseits mit drei Treffern davon - und das ebenfalls gleich zweimal. Doch wie schon in der ersten Halbzeit konnte die in Führung liegende Mannschaft den Vorsprung nicht halten und kassierte zweimal den Ausgleich. So stand am Ende ein gerechtes 26:26 auf der Anzeigetafel, das für das Rückspiel noch alles offen lässt.