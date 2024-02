Bregenz enttäuscht bei Niederlage in Graz

Bregenz Handball musste sich auswärts der HSG Graz nach einer schwachen ersten Halbzeit klar mit 33:28 geschlagen geben.

In der Handball Liga Austria kam es heute zum Duell der HSG Graz und Bregenz Handball. Dabei wollten die Voarlberger mit einem Sieg gegen den Tabellennachzügler wichtige Punkte sammeln, um an den Top 3 dran zu bleiben. Die erste Halbzeit verlief jedoch alles andere als positiv. Nachdem die Startphase bis zum 3:3 noch ausgeglichen verlief, zogen die Grazer rasch auf 10:4 davon. Die Bregenzer kämpften sich aber in die Partie und kamen wieder auf drei Tore heran. Doch die Aufholjagd war nur von kurzer Dauer und die Hausherren gingen mit einem deutlichen 19:14 in die Halbzeitpause.