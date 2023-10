Bregenz bleibt nach Sieg erster Verfolger des GAK

Unbeeindruck von den derzeitigen Diskussionen um drei brasilianische Spieler feierte Schwarz Weiß Bregenz einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Horn.

Für die so stark in die Saison gestarteten Bregenzer ging es heute im Heimspiel gegen den SV Horn. Dabei wollten die Haupstädter die Diskussionen um die drei brasilianischen Spieler hinter sich lassen, und weiter erster Verfolger des GAK bleiben. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten sorgte Lukas Parger in der 20. Minute für das 1:0. Kurz darauf vergab Murat Satin einen Elfmeter und verpasste es so, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Bregenz blieb aber am Drücker und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Murat Satin übernahm bei einem weiteren Elfmeter die Verantwortung und sorgte dieses Mal für das 2:0.