Bregenz: Bauhofmitarbeiter entfernen Seegras aus dem Bodensee

Aufgrund des aktuell niedrigen Wasserpegels sowie den sommerlich warmen Temperaturen ist der Wuchs von Seegras im Bodensee derzeit besonders stark. Aus diesem Grund dreht die "Seekuh" ihre Runden und befreit Vorarlbergs Ufer von den Wasserpflanzen.

Durch die hohen Tempereaturen und den niedrigen Wasserstand gibt es heuer sehr viel Seegras. Armin Wohlgenannt, stellvertretender Leiter des Landesflussbauhofs, erklärt: “In Ufernähe gelangt viel Licht zum Grund des Gewässers, dies fördert gemeinsam mit den sommerlichen Temperaturen das Wachstum der Pflanzen. Zudem ist das Wasser sehr klar, da der Rhein keine Sedimente angeschwemmt hat. Dadurch gelangt mehr Sonnenlicht zum Grund.”

Bauhof-Mitarbeiter packen an Um das Bregenzer Ufer von den Wasserpflanzen zu befreien, packten sieben Mitarbeiter des Bregenzer Bauhofs sogar persönlich an und entfernten die Pflanzen händisch. Es handelte sich dabei laut dem Amt der Stadt Bregenz um sehr feine Algen, die durch den Rost der “Seekuh” gefallen wären. Mit einem Häusle-Fahrzeug wurden die gesammelten Algen aus dem See gesaugt.

“Seekuh” im Einsatz gegen das Seegras Das automatische Mähboot des Landesflussbauhofs in Lustenau, auch bekannt unter dem Namen “Seekuh”, mäht schon seit Anfang Juli, um den Bodensee von den großen Mengen an Wasserpflanzen zu befreien. Sie sei unter der Woche täglich acht bis neun Stunden im Einsatz und wird voraussichtlich den ganzen Sommer die Bodensee-Ufer mähen, sollte das Seegras weiterhin so stark wachsen. Dabei beschränke sie sich nicht bloß auf Österreichs Böden, auch in Langenargen (DE) habe sie beispielsweise schon geweidet, berichtet Wohlgenannt.

“Bisher wurden insgesamt schon 600 bis 700 m³ an Seegras entfernt”, legt Wohlgenannt dar. Das entspricht in etwa 70 LKW-Ladungen. Was schlussendlich mit dem Seegras geschieht, obliegt jedoch der jeweiligen Gemeinde. Oftmals werden die Pflanzen nach der Entfernung kompostiert.

Die "Seekuh" arbeitet 40 bis 50 Stunden in der Woche. ©Roland Paulitsch