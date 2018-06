Brederis-Coach Ender: "Für 90 Minuten gibt es keine Freundschaft"

Hochspannung vor dem emotionsgeladenen Lokalderby in der Landesliga zwischen Brederis und Meiningen. VOL.AT sprach mit Brederis Trainer Erich Ender.

Herzschlagfinale in der Fußball Landesliga: Es geht im Lokalderby zwischen Brederis und Meiningen nicht nur um die Ehre und die Punktprämie, sondern um viel mehr. Für Brederis-Coach Erich Ender sind es die letzten 90 Minuten auf der Betreuerbank. Für Meiningen-Langzeittrainer Enes Cavkic geht es noch um den Aufstieg in die Vorarlbergliga. Meiningen liegt seit 23 Spieltagen an der zweiten Stelle und hat vor dem letzten Spiel zwei Zähler Vorsprung auf den Dritten Lochau.