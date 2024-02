Breakdance und der olympische Traum: Marlon (11) und Leon (12) im Nationalteam-Kader

VOL.AT war auf Besuch in der Tanzschule Soulbox in Dornbirn und hat zwei aufstrebenden Nachwuchs-Breakern über die Schulter geschaut.

Faszination Breakdance

Für Leon ist Breakdance seit mittlerweile fünf Jahren ein zentrales Element in seinem Leben, mit der Berufung in den Kader des Nationalteams ging für den 12-Jährigen ein langgehegter Traum in Erfüllung: "Nach einem Tanz auf einem großen Battle wurde ich eingeladen und in den Kader aufgenommen."