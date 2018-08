Breakdance und Akrobatic bei der Rankweiler Kilbi

Breakdance Shows und Schnuppertraining bei der Rankweiler Kilbi 2018

Breakdance in den frühen 1970er Jahren in Manhatten entstanden, als Alternative zu Gewalt unter den Jugendlichen, fordert heute eine hohe Disziplin von den Tänzern, die oft über athletische Fähigkeiten verfügen müssen. Breakdance ist heute eine weltweit anerkannte Tanzform.

Durch fleißiges Training mit BBoy Kollegen sind erfolgreiche Auftritte und Teilnahmen bei Wettkämpfen in Österreich und International möglich. Höhepunkt für Daniel war sicher das erreichen der Top 4 beim Red Bull BC one Austria in Wien. Auch in Zukunft sind viele interessante Einsätze als Wettkämpfer, Kampfrichter, usw. für Veranstaltungen auf der ganzen Welt geplant. Im Juli standen Teilnahmen als Kampfrichter in Kolumbien – Bogota und Cartagena – auf dem Programm.