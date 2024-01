"Breagaz" - eine Ode an Bregenz: Neuer Song von "Fleisch & Fleisch" auf YouTube

Das Vorarlberger Brüderpaar veröffentlicht jetzt seinen neuen Song "Breagaz" aus ihrem aktuellen Album "Halbzit".

Das bekannte Vorarlberger Brüderpaar "Fleisch & Fleisch" hat jetzt auf YouTube ihr Lied "Breagaz" veröffentlicht, eine musikalische Hommage an Bregenz. Der Song ist aus ihrem aktuellen Album "Halbzit", das auf Plattformen wie Spotify, iTunes und Amazon verfügbar ist.

Die Grafiken für den Song stammen von Gerald Fleisch und visualisieren eindrucksvoll das Herz des Songs. "Halbzit", veröffentlicht im Jahr 2023 unter dem Tonzooverlag, ist eine Sammlung von Liedern, die den Vorarlberger Dialekt in den Vordergrund stellt, ein Duett und Duell im Dialekt.

Musikalische Reise

Elgar, der Lausbub des Duos, begann seine musikalische Reise mit der Blockflöte und im Kinderchor. Er erweiterte sein Repertoire um Cello, Trompete, Gitarre und Klavier. Seine musikalische Vielseitigkeit zeigt sich in Auftritten in der Kirche, im Jugendorchester und bei Hochzeitsmessen, oft an der Seite seines Bruders Gerald.