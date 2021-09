Brazilian Butt Lift: Po-Vergrößerung im Trend

Nicht nur bei den Stars hat der Beauty-Hype Anklang gefunden. Immer mehr Frauen in Österreich nehmen für ein großes, rundes Hinterteil eine Schönheitsoperation in Anspruch - obgleich ein enormes Gesundheitsrisiko damit verbunden ist.

Po-Lifting

Sitzen verboten!

Gar nicht mal so einfach: Um enormen Druck und das damit in Verbindung stehende Absterben der Zellen zu vermeiden, ist das Sitzen auf dem Allerwertesten für vier bis sechs Wochen verboten.

Todesrate sehr hoch

Dem plastischen und ästhetischen Chirurg Dr. Dani Lutfi (Santé femme Institut für Frauengesundheit) zufolge verlaufen die Schönheitskorrekturen nicht ganz ohne Risiko: "Laut einer Statistik liegt die Todesrate bei 1:3000. Was enorm hoch ist! In 95 Prozent der Fälle handelte es sich um eine sogenannte Fettembolie: das Eintreten von Fettgewebe in das große Venensystem unter der Gesäßmuskulatur und damit die Ausbildung einer Fettembolie. Dieses Fett wandert dann bis in die Lunge und kann im Gegensatz zu einer normalen Blut-Embolie nicht aufgelöst werden."