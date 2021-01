Brazer Firmlinge gestalteten sehr schöne Adventfenster

In der Adventzeit war eine Gruppe der Brazer Firmlinge sehr aktiv. Voller Elan gestalteten sie die vier, sehr großen, Fenster des Gemeindezentrums in Innerbraz. Coronabedingt wurden die Aktion der Pfarre Braz als „Stille Adventfenster“ ausgeführt.

Die Jugendlichen fertigten die notwendigen Bastelarbeiten bei sich zu Hause. Die Fenster zeigen die vier Adventkerzen, Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem ein Wortspiel rund um „Advent“ und zum Schluss die Geburt Jesu im Stall. Auf das gemütliche Beisammensein bei Öffnung des Fensters musste dieses Jahr leider verzichtet werden. Neben einem großen Dank an die vielen weiteren „Gestalter“ der Adventfenster in Braz ergeht ein ganz besonderer Dank an die Firmgruppe. Mit den vier toll gestalteten Adventfenster machten sie neben dem Bürgermeister, den Beschäftigten im Gemeindezentrum auch vielen Besuchern des stark frequentierten Platzes eine große Freude.