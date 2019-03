Brazer Fasnatsnarren

BRAZ Heute zogen beim bunten Fasnatsumzug 21 prächtige Gruppen durch Braz.

Der Brazer Fasnatsumzug findet nur alle zwei Jahre statt. Umso mehr freuten sich die Umzugsteilnehmer und die vielen Schaulustigen am Straßenrand über den farbenprächtigen Umzugstross. Unter anderem konnte man den Musikverein Braz, die Klostertaler Rutschifengen, die VS Innerbraz, die VS Außerbraz, Kindergruppen vom Kindergarten und Spielgruppe, zahlreiche private Gruppen und befreundete Zünfte bestaunen. Nach dem Umzug trafen sich die großen und kleinen Narren in der Klostertalhalle und genossen, unter den Klängen des Musikvereins, das bunte Treiben. SW