Braut schockt Gäste mit waghalsigem Sprung in Hochzeitssaal - TikTok-Video geht viral!

TikTok-Video geht viral: Braut schockt Gäste mit ungewöhnlichem "Sprung" in den Hochzeitssaal.

Ein kürzlich auf TikTok veröffentlichtes Video einer Braut, die auf eine unkonventionelle Art und Weise ihren Empfang betritt, hat auf der Plattform für Aufsehen gesorgt. Das Video, das am 21. November vom Account @weddingideas8 gepostet wurde, hat bisher über 17,4 Millionen Aufrufe erreicht.

Die Braut schwebt ihrem Ehemann entgegen

In dem Video ist zu sehen, wie die Braut von einem hohen Balkon im Empfangssaal aus hinter einem weißen Tor hervorblickt. Zur Durchführung ihres spektakulären Eingangs hält sie ihr langes Schleier in einer Hand und klammert sich mit der anderen an eine Art "Bungee-Seil", das an der Decke befestigt ist. Sie atmet tief durch, blickt über den Rand auf die unten wartenden Gäste und springt ab, sobald der Beat des Songs einsetzt. Langsam schwingt sie zu ihren Füßen, während die Gäste jubeln, als sie anmutig landet und das sich dehnende Seil loslässt.

"Best bride entrance ever"

Das Video wurde mit dem Kommentar "Best bride entrance ever" versehen. Die Reaktionen der Zuschauer waren gemischt. Während einige den seltenen Auftritt lobten, fanden andere ihn etwas anti-klimaktisch. "Das Ende ist sooo peinlich, wie jetzt was", schrieb ein Kritiker, während ein anderer kommentierte: "Unnötig und peinlich."