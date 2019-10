Braunvieh wurde zur Schau gestellt

Ausgezeichnete Zuchterfolge bei Bezirksausstellung, Braunvieh aus Schepfau, Au und Schoppernau

Kaiserwetter und angenehme Temperaturen herrschten schon in den Vormittagsstunden als die Viehzüchter ihr Braunvieh zur Bezirksausstellung in Au aufgetrieben hatten. Die Bauern aus Au haben ihre Tiere Großteiles noch so richtig aufgetrieben, für sie waren die Wege nicht all zu weit und so konnten die Hirten und ihre Kühe ohne weiters die Strecke zur Bezirksausstellung zu Fuß zurücklegen. Von den Viehzüchtern aus den Nachbargemeinden Schnepfau und Schoppernau hingegen wurde das meiste Braunvieh mit Viehanhängern zur Ausstellung gebracht. Der Reihe nach wurden das in Gruppen eingeteilte Braunvieh in den Ring geführt. Dort bewerteten die beiden Preisrichter Christoph Schneider und Marco Burtscher jedes einzelne Tier, diese wurden je nach Bewertung aufgereiht. Kühe wurden in den Kategorien Ia, Ib, IIa, IIb und III prämiert. Kalbinnen in den Kategorien Ib, IIa, IIb und III und zweijährige Rinder wurden in den Kategorien I und II bewertet.