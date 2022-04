Braune Jägerspinne erstmals in Österreich nachgewiesen

Naturinteressierte in ganz Österreich haben 2021 zahlreiche wissenschaftlich bedeutsame Funde gemacht – darunter der Erstnachweis der Braunen Jägerspinne für Österreich.

Die Braune Jägerspinne, die ursprünglich mediterran verbreitet ist, konnte dank fleißiger Citizen Scientists erstmals in Österreich nachgewiesen werden. In Länder außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets – wie die Schweiz, Niederlande, Deutschland und Polen – wurde sie vereinzelt eingeschleppt. Dabei ist ein Zusammenhang mit Warenimporten aus dem Mittelmeerraum sehr wahrscheinlich. Dieser aus Niederösterreich stammende Erstnachweis für Österreich auf naturbeobachtung.at wurde bereits kurze Zeit später publiziert und ist auch im neu erschienenen naturbeobachtung.at-Jahresbericht 2021 nachzulesen.

Highlights aus ganz Österreich

Der Jahresbericht zeigt herausragende Entdeckungen und eindrucksvolle Bilder der österreichischen Artenvielfalt im Jahr 2021. So ist im Oktober letzten Jahres erfahrenen Ornithologen das Foto eines besonders raren Besuchers am burgenländischen Zicksee gelungen: Der Meerstrandläufer, der im nördlichen Mitteleuropa überwintert, ist ein Kurzstreckenzieher und konnte auf diese Weise das erst vierte Mal überhaupt in Österreich dokumentiert werden.