Braunbär-Attacke in Slowakei: Eine Tote und fünf Verletzte darunter ein 10-jähriges Kind

Ein Braunbär ist in der Slowakei durch eine Stadt geirrt und hat dabei fünf Menschen verletzt.

Krisenstab und Abschussbefehl

In der Stadt mit rund 31.500 Einwohnern kam ein Krisenstab zusammen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Bär den Fluss Waag (Vah) durchquert und sich dann in der Wohnbebauung verirrt haben. Er wurde auch in der Nähe eines Einkaufszentrums gesehen, konnte aber letztlich in ein Waldgebiet verscheucht werden. Der Braunbär soll nach Angaben der Stadtverwaltung nun abgeschossen werden. Liptovsky Mikulas liegt rund 200 Kilometer nordöstlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava in einem Kessel unter dem Tatra-Gebirge.

Tödliches Ende nach Flucht vor Bär

Erst am frühen Freitagabend war in der Slowakei eine Wanderin auf der Flucht vor einem Braunbären zu Tode gekommen. Die 31 Jahre alte Touristin aus Belarus (Weißrussland) sei einen Abhang hinabgestürzt und habe sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Begleiter der Frau sei nach der Begegnung mit dem Braunbären in eine andere Richtung gerannt und unverletzt geblieben. Zu diesem Unglück kam es in dem Tal Demänovska Dolina in der Nähe des Wintersportzentrums Jasna in der Niederen Tatra.