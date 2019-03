Brauchtum für Groß und Klein

Funken brannten in Meiningen lichterloh

Meiningen. Waren am Sonntag zahlreiche Funken im Ländle zu Absagen oder Verschiebungen gezwungen, setzte man in Meiningen auf das terminlich gesehen richtige Pferd – den Samstag. Der Kinderfunken am Nachmittag wurde zwar noch von leichtem Regen begleitet, was der Stimmung bei den jüngsten Besuchern aber keinen Abbruch tat. Der vier Meter hohe kleine Funken, mit einem Schneemann statt einer Hexe versehen, wurde ebenso pünktlich gezündet wie sein 16 Meter hoher Bruder am Abend. Begleitet wurde der Funken von selbst gesungenen Funkenliedern der Kinder, die vom DJ mit lustigen Kinderliedern aus der Konserve gekrönt wurden.