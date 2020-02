Brauchen Kinder ein Frühstück? Diätologin Sibylle Leis klärt auf

Kinder verzichten immer öfter auf das Frühstück. Wie sich das auf den Körper unserer Kleinsten und deren Leistung in der Schule auswirkt, weiß Aks-Diätologin Sibylle Leis.

Frühstück für Leistung der Kinder

Nicht jedes Kind kann und möchte direkt in der Früh etwas essen, weiß Diätologin Sibylle Leis. Dennoch ist es laut der Expertin wichtig, dass Kinder vor der Schule ein Glas Milch oder einen Fruchtsaft trinken. Dann sollten sie aber spätestens in der großen Vormittagspause eine Jause essen.

Immer mehr übergewichtige Kinder

Politik nimmt Thema ernst

So hat Michael Ritsch (SPÖ) einen Antrag im Vorarlberger Landtag eingereicht, in welchem er die Landesregierung auffordert, dafür zu sorgen, dass in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Pflichtschulen der Anteil an regionalen Lebensmitteln auf mindestens 50 Prozent und der Anteil an biologischen Lebensmitteln auf 50 Prozent angehoben wird. Zudem soll darauf geachtet werden, dass nur an zwei von fünf Tagen fleischhaltige Gerichte angeboten werden.