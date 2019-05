"Brauchen für Pflege beste Rahmenbedingungen"

300 Mitwirkende aus allen Bereichen der Pflege trafen am Freitag, 3. Mai, in Nenzing beim Ländle Pflege Forum zusammen.

In Vorarlberg sind schon früh zwei weitsichtige und richtige Schritte gesetzt worden, um den Herausforderungen im Pflegebereich zu begegnen, betonte Wiesflecker: “Zum einen wurde mit dem regionalen Strukturplan Gesundheit, Betreuung und Pflege Vorarlberg 2020/2025 die Versorgungssituation im Gesundheits- und Sozialbereich erstmals gemeinsam in einem Bericht abgebildet. Zum anderen findet mit der 2017 erhobenen Personalbedarfsprognose und dem dazu folgenden Monitoring der Pflege-Personalbedarf in beiden Bereichen eine Bearbeitung.”

Personalsituation sei angespannt

Als konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation in der Langzeitpflege nannte Wiesflecker die finanzielle Abgeltung der Praxisanleitung – sowohl in der Hauskrankenpflege wie auch in den Pflegeheimen – und eine Zulage für die zweijährigen Ausbildungen der Sozialbetreuungs- und Gesundheitsberufe in der stationären Langzeitpflege. Auf der Leitungsebene ist geplant, ab 2020 an der Fachhochschule Dornbirn eine Spezialisierung für Führungsaufgaben anzubieten. Die Weiterbildung Basales und Mittleres Pflegemanagement und der Lehrgang Praxisanleitung werden weiterhin laufend von der connexia angeboten.