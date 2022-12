Brasilien zieht souverän ins WM-Viertelfinale ein

Die "Selecao" steht nach 4:1-Erfolg gegen Südkorea im Viertelfinale. Vor allem in den ersten 45 Minuten zeigten Vinicius jr. & Co teilweise Zauberfußball.

Zaubershow der "Selecao"

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die guten Aktionen der Südkoreaner nach diesen zwei Gegentoren, denn auch die Asiaten kamen in dieser Phase zu guten Abschlüssen, die ohne Erfolg blieben. Ein wahres Gustostückerl nach einer knappen halben Stunde sollte aber all dies überdecken. Richarlison traf zum 3:0, die Entstehung zu diesem Tor war richtig sehenswert. Der Tottenham-Stürmer selbst war Ausgangspunkt: Zunächst behauptete der 25jährige die Kugel mehrach per Kopf, nach sehenswerter Kombination mit Marquinhos und Thiago Silva kam das Spielgerät erneut zu Richarlison und der hatte keine Mühe den dritten brasilianischen Treffer des Abends zu erzielen.

Gedanken bei Pelé

Es blieb schlussendlich beim 4:1-Erfolg für den fünffachen Weltmeister, im Viertelfinale wartet mit Kroatien dann mit Vizeweltmeister des Jahres 2018 - bei allem Respekt vor Südkorea - ein anderes Kaliber. Die Gedanken vieler Fußballfans - nicht nur derer aus Brasilien - sind in diesen Tagen bei Legende und Idol Pelé, der Medienberichten zu Folge derzeit in einem Krankenhaus in Sao Paolo aufgrund seiner schweren Erkrankung behandelt wird. Die Performance in den ersten 45 Minuten seiner Landsleute, dürfte dem 82jährigen in der Heimat in dessen schweren Stunden zumindest zu einem Lächeln verholfen haben.