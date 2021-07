Brasilpower zwischen Bezau und Lochau wird erwartet

Im einzigen Freitag-Spiel in der Vorarlbergliga kommt es zum großen Treffen mit vielen Sambakickern.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel VfB Bezau - SV Lochau

Das einzige Freitag-Spiel in der Vorarlbergliga am zweiten Spieltag verspricht ein wahres Offensivspektakel. Der Wälderklub VfB Bezau mit Trainer Christian Mendes fordert SV Lochau. Während Bezau zum Auftakt im Wälderderby in Alberschwende ein 2:2-Remis erreichte, haben die Leiblachtaler das Nachbarschaftsduell gegen Fussach mit 4:2 für sich entscheiden können.