Brasilien vs. Schweiz: Achtelfinal-Einzug winkt

Der Sieger des Duells Schweiz gegen Brasilien steht fix im Achtelfinale.

Rekordweltmeister Brasilien kann mit einem Sieg gegen die Schweiz den frühzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schaffen. Dass die Südamerikaner dabei am Montag auf ihren Superstar Neymar verzichten müssen, macht die Aufgabe jedoch nicht einfach. Doch Nationaltrainer Tite steht eine große Auswahl an Offensivkünstlern zur Verfügung. Mit einem Sieg kann die Seleção den frühzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen.