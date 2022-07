Brasilianische Model-Sniperin in der Ukraine getötet

Die brasilianische Scharfschützin Thalita do Valle, die bei der Verteidigung der Ukraine half, ist bei einem russischen Angriff auf einen Bunker getötet worden.

Nur 39 Jahre alt wurde die Brasilianerin Thalita do Valle. Das Ex-Model, das Jura studiert und im Irak bei den kurdischen Peschmerga-Kämpfern eine Scharfschützenausbildung gemacht hatte, war in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt im Einsatz, unter anderem auch gegen die Terrormiliz IS. Nun ist sie in der Ukraine gefallen.