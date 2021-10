Brasilianische Festspiele beim 3:3 zwischen dem Eco-Park FC Hörbranz und dem FC Hard

Hörbranz. In einem abwechslungsreichen Vorarlbergligaspiel trennten sich der Eco-Park FC Hörbranz und der FC Hard vor über 300 Zuschauern auf dem Sportplatz Sandriesel mit einem leistungsrechten 3:3 Unentschieden.

Hard bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen und ging bereits in der 15. Minute durch Julian Santin mit 1:0 in Führung. Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira (Hörbranz) glich in der 55. Minute per Elfmeter souverän zum 1:1 aus. Kurz darauf trifft Cordeiro Soares Junior Delcio zur 2:1 Führung für den FC Hard.

Dann begannen „die brasilianischen Festspiele“ am Sandriesel. Denn in einer spannenden Schlussphase bringt der bis dahin unauffällige Brasilianer Douglas Felipe Macedo Reis die Hörbranzer durch einen sehenswerten „Doppelpack“ in der 85. und 88. Minute mit 3:2 in Front. Und als sich die Hörbranzer Fans bereits auf den so notwendigen vierten Sieg für das Team um Trainer Thomas Kirchmann freuten, zeigte Schiedsrichter Özgür Akbulut in Minute 90+1 nach einem unglücklichen Handspiel im Hörbranzer Strafraum plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Cordeiro Soares Junior Delcio verwandelte für Hard sicher zum 3:3, und so mussten sich beide Mannschaft letztlich mit nur einem Punkt zufrieden geben.