Brandstiftung in Hard: Polizei fahndet nach Feuerteufeln

Die Polizei fahndet derzeit nach einer bislang unbekannten Täterschaft, die am Samstagabend einen Papiercontainer in Hard in Brand setzte.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entzündete am Samstagabend gegen 21.40 Uhr einen Altpapiercontainer bei der Müllsammelstation in der Seestraße in Hard. Ein Anrainer bemerkte den Brand und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Bis diese eintrafen, gelang es dem Bewohner mittels Handfeuerlöscher das Feuer unter Kontrolle zu halten, bis dieses schließlich durch die Feuerwehr Hard gänzlich gelöscht werden konnte. Der Container wurde durch die Flammen zerstört. Die Polizei Hard bittet um Hinweise. Im Einsatz war die Feuerwehr Hard mit drei Fahrzeugen und 18 Personen sowie je eine Streife der Bundes- und Gemeindepolizei Hard.