Brandstiftung in Dornbirn - Täter überführt

Nach einem Fall von Brandstiftung in Dornbirn konnte ein 20-Jähriger festgenommen werden.

Am 30. März gegen 6.17 Uhr kam es in Dornbirn zu einem Containerbrand bei einer Wohnanlage. Hier zündete ein 20-Jähriger in Dornbirn wohnhafter Mann das Papier eines Containers an.