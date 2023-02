Brandkatastrophe von Egg jährt sich zum 15. Mal

Es war gegen 18:40 Uhr am 8. Februar 2008 als bei der Rettungs- und Feuerwehr Leitstelle in Gisingen die ersten Notrufe eingingen, im Vinzenzheim in Egg sei ein Zimmerbrand ausgebrochen. Was anfänglich nach einem Routineeinsatz aussah, war am Ende die schlimmste Brandkatastrophe Vorarlbergs seit über 150 Jahren.

Nachdem im ersten Notruf von einem Brand eines Mülleimers die Rede war, trafen bereits wenige Minuten nach der Alarmierung die ersten Einsatzkräfte beim Vinzenzheim in Egg ein.