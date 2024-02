Brand in Wolfurter Firma

Bei einer Wolfurter Firma brach am Montagmorgen Feuer aus.

In der Produktionsstätte für Batterien in Wolfurt kam es zu einem Großbrand, der von der Feuerwehr Wolfurt unter der Leitung von Kommandant Johannes Battlogg bekämpft wird. Am Morgen waren mehrere Feuerwehren mit etwa 200 Einsatzkräften sowie 50 Rettungskräften und zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz.