Brand in Sulz: Polizei ermittelt gegen mehrere Verdächtige

"Mir honn grad a Bruck abgfackelt" - Die Vorarlberger Polizei ermittelt wegen Inbrandsetzung der Sulner Holzbrücke gegen drei Tatverdächtige. Man gehe aber eher von mehr Verdächtigen aus.

In Sulz haben in der Nacht auf Samstag unbekannte Täter eine Holzbrücke und ein Fahrrad in Brand gesteckt. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass die dortige Holzbrücke, der "Sulner Steg", durch Feuer beschädigt war und ein verbranntes Fahrrad neben dem Brückengeländer liegt. Jugendliche seien vom Brandort geflohen, hieß es einem nächtlichen Alarm-Anruf unmittelbar nach der Tat.